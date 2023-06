BMW Aktie News: BMW reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktien in diesem Artikel BMW 108,70 EUR

-1,38% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 111,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 111,26 EUR. Bei 111,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.916 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,22 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Mit Abgaben von 38,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 109,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 EUR, nach 15,33 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.853,00 EUR im Vergleich zu 31.142,00 EUR im Vorjahresquartal.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,31 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Rivale BYD will in Deutschland mittelfristig bis zu zehn Prozent Elektro-Marktanteil

Gartner Supply Chain Top 25: Schneider Electric zum ersten Mal ganz oben

Tesla-Aktie steigt an der NASDAQ: Rechtsstreit um Ladesäulen zwischen Tesla und dem Bund landet vor dem EuGH

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com