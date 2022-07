BMW Aktie News: BMW verliert am Mittag

Die BMW-Aktie wies um 21.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 76,90 EUR abwärts. Die BMW-Aktie sank bis auf 76,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 335.536 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 13,79 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,50 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.142,00 EUR umgesetzt, gegenüber 29.482,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BMW.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 15,94 EUR je Aktie belaufen.

