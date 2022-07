BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag südwärts

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 21.07.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 76,61 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 75,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 703.463 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,71 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,36 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,36 EUR.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BMW.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 15,94 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

