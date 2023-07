BMW Aktie News: BMW am Mittag stärker

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 108,32 EUR zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 108,32 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,76 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 167.776 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 4,75 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,44 EUR am 30.09.2022. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 58,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 110,95 EUR.

BMW veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 15,33 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.853,00 EUR – ein Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 31.142,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,00 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BMW-Investment verdient

Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Mercedes nennt Preiskampf auf chinesischem EV-Markt "dramatisch"