BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Freitagnachmittag zu

BMW im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 107,80 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 107,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 108,76 EUR. Mit einem Wert von 107,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 434.734 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,25 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,95 EUR.

BMW ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 15,33 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 36.853,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.142,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,00 EUR je Aktie belaufen.

