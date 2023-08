BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 99,46 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 99,46 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 99,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,37 EUR. Bisher wurden heute 265.469 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 14,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 110,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 06.11.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 17,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

