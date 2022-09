BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Vormittag Verluste

Die BMW-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 73,81 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 73,80 EUR. Bei 74,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.560 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 26,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 9,22 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,71 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.770,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.582,00 EUR ausgewiesen worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 16,74 EUR je BMW-Aktie.

