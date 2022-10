BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Mittag

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 77,01 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 76,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,00 EUR. Zuletzt wechselten 311.032 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Gewinne von 23,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 13,95 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,86 EUR.

Am 03.08.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 4,30 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 7,23 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.770,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.582,00 EUR ausgewiesen worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 25,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

