BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 76,98 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 76,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.007 BMW-Aktien.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 23,34 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,91 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,86 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34.770,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 25,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

