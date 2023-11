BMW Aktie News: BMW gibt am Mittag ab

BMW im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 94,52 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 94,52 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 94,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 164.170 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 16,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,16 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,95 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 20.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte BMW die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,32 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

