BMW Aktie News: BMW gibt am Dienstagvormittag ab

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 95,21 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 95,21 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 94,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.016 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Gewinne von 19,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.12.2022 (82,16 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 13,71 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,95 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte BMW die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

