BMW Aktie News: BMW wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 99,43 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 99,43 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 98,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 348.482 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,11 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 105,22 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

