BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 98,74 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 98,74 EUR. Bei 98,14 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.715 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. 14,91 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (82,94 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 19,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 105,22 EUR.

Am 03.11.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,29 EUR je BMW-Aktie.

