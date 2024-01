BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittag

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 93,34 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 93,34 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 93,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.761 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 17,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 7,01 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,78 EUR aus.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.458,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 19.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,11 EUR fest.

