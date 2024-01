BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 93,41 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,77 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 378.891 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 21,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 7,08 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 105,78 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,20 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 18,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

