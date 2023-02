BMW Aktie News: BMW am Mittag mit KursVerlusten

Um 12:07 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 98,41 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,66 EUR ab. Bei 98,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224.219 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 45,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,77 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 27.471,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 20.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 26,74 EUR je BMW-Aktie.

