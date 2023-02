BMW Aktie News: BMW am Nachmittag leichter

Das Papier von BMW befand sich um 04:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 98,10 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,66 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,30 EUR. Zuletzt wechselten 388.545 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 100,52 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,41 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 45,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 37.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.471,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

