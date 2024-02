BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag fester

BMW im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 105,94 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 105,94 EUR nach oben. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,08 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 308.069 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 108,20 EUR an.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.458,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,34 EUR im Jahr 2023 aus.

