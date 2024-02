BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Donnerstagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 106,04 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 106,04 EUR zu. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,08 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 105,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 613.214 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 6,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 18,14 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 8,50 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,20 EUR.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

