BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich BMW

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 105,42 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 105,42 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,66 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.052 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Gewinne von 7,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 8,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 EUR je BMW-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,20 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,25 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Am 19.03.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Mittwochshandels

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker