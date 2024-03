BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag nach

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 103,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 103,68 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 103,40 EUR. Bei 103,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.651 BMW-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 19,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,80 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,20 EUR aus.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 38.458,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39.522,00 EUR umgesetzt worden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,57 EUR im Jahr 2023 aus.

