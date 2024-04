BMW Aktie News: BMW verteidigt am Mittag Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BMW. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 105,95 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 105,95 EUR. Bei 107,30 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 105,50 EUR nach. Bei 106,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 165.764 BMW-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 8,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 18,07 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,77 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 21.03.2024. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,97 Mrd. EUR – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 39,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BMW am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,86 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne