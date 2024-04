BMW Aktie News: BMW gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 106,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 107,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,60 EUR. Zuletzt wechselten 21.004 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 7,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,83 EUR an.

BMW veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.522,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42.970,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

