BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Aufschlag

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 103,72 EUR. Bei 104,06 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 103,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 223.141 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 109,84 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 5,90 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,01 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,75 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 5,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 15,33 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.853,00 EUR umgesetzt, gegenüber 31.142,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

