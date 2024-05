BMW Aktie News: BMW am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 92,68 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 92,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 92,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 113.830 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 24,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,78 EUR je BMW-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,45 EUR an.

Am 08.05.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 5,33 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,61 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,85 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte BMW die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie leichter: BMW importierte wohl Autos mit verbotenen chinesischen Bauteilen in die USA

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren abgeworfen

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone