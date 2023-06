BMW Aktie News: BMW büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktien in diesem Artikel BMW 108,34 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,7 Prozent auf 108,10 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 108,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.498 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 4,96 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 36,69 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 109,65 EUR.

Am 04.05.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,33 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,34 Prozent auf 36.853,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,31 EUR fest.

