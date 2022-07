BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die BMW-Aktie bewegte sich um 22.07.2022 12:04:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 76,85 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,33 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,29 EUR aus. Bei 76,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 250.937 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 100,36 EUR.

Am 05.05.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 31.142,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 29.482,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 15,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Erste Schätzungen: BMW präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BMW-Aktie dennoch fester: Produktion in BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt

BMW-Aktie profitiert schlussendlich: BMW will Wasserstoffautos in Serie produzieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images