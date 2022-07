BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von BMW konnte um 22.07.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 77,01 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 77,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,71 EUR. Bisher wurden heute 544.082 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 13,95 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,36 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.142,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 29.482,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 15,80 EUR im Jahr 2022 aus.

