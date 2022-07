BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die BMW-Aktie musste um 22.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 76,64 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 76,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.788 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 100,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,68 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 13,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,36 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte BMW am 05.05.2022 vor. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 31.142,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,63 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 vorlegen. Am 03.08.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 15,80 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

