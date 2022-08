BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit KursVerlusten

Um 09:22 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 75,37 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 75,12 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,38 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.375 Stück gehandelt.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,95 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,76 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

