BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 100,02 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 100,02 EUR nach oben. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 100,62 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 99,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 198.932 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 13,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,68 EUR für die BMW-Aktie.

BMW veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

