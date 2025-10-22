BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 80,86 EUR ab.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 80,86 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 80,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.768 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 13,43 Prozent zulegen. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 28,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,90 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,77 EUR.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 33,93 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,61 EUR je BMW-Aktie belaufen.

