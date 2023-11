BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Vormittag zu

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 93,72 EUR.

Das Papier von BMW legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 93,72 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 94,16 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,90 EUR. Bisher wurden heute 35.446 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,06 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,95 EUR.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,32 EUR im Jahr 2023 aus.

