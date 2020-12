BMW-Aktie aktuell: BMW schiebt sich vor

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 72,62 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 13.382 Punkten steht. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.602 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.11.2020 auf bis zu 77,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.03.2020 auf bis zu 36,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,43 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,32 EUR je Aktie belaufen.

Die BMW AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Automobilen und Motorrädern. Die Besonderheit des Unternehmens besteht darin, dass es eine reine Premium-Markenstrategie verfolgt: BMW entwickelt, produziert und vermarktet seine Produkte unter den bekannten Marken BMW, Rolls-Royce Motor Cars und MINI. Darüber hinaus bietet die Gruppe im Zusammenhang mit ihren Produkten Premium-Dienstleistungen für individuelle Mobilität. Dazu gehören Finanzleistungen wie Finanzierung, Leasing, Vermögensmanagement oder das Flottengeschäft für Privat- und Geschäftskunden. Im Software-Standort Ulm entwickelt die BMW-Tochterfirma BMW Car IT GmbH Software für Fahrzeuge und individuelle Mobilität; besonderer Fokus liegt dabei auf der Fahrzeugvernetzung. Mit dem Hersteller Toyota kooperiert das Unternehmen bei der Elektrifizierung von Antrieben und der Entwicklung von Brennstoffzellen. Die Standorte in 150 Ländern auf allen sechs Kontinenten werden von der Unternehmenszentrale in München aus verwaltet.

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Gene Munster: Nur ein Unternehmen kann Tesla gefährlich werden

BMW ruft 145.000 Autos zurück

Daimler profitiert beim Absatz von Corona-Beschränkungen in China

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images