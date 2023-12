BMW im Fokus

BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag fester

22.12.23 12:04 Uhr

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 100,34 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 100,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 100,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,63 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97.157 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Gewinne von 13,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 82,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 17,34 Prozent wieder erreichen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,22 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.176,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,29 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach BMW-Aktie unter Druck: BMW will 2024 mehr als 500.000 E-Autos absetzen VW-, BMW-Aktien & Co. unter Druck: Gewinnmitnahmen im Autosektor

