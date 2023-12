BMW Aktie News: BMW am Vormittag freundlich

So bewegt sich BMW

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 100,26 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 100,26 EUR nach oben. Bei 100,38 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 99,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.904 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,17 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 82,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 105,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 18,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

