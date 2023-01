BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Um 12:04 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 90,48 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 90,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,31 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 147.972 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2022 bei 97,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,30 Prozent. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 33,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,31 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 22.03.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 27,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com