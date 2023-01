BMW Aktie News: BMW am Nachmittag in Grün

Die BMW-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 91,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 91,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 358.958 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 97,60 EUR markierte der Titel am 18.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 6,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Mit Abgaben von 34,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 96,46 EUR.

BMW gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.176,00 EUR im Vergleich zu 27.471,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 27,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

