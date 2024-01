BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag fester

BMW im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 93,79 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,79 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,15 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 122.027 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,97 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,89 EUR aus.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 38.458,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

