BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Kursplus

Um 12:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 99,42 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,67 EUR an. Mit einem Wert von 98,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 172.649 BMW-Aktien.

Bei einem Wert von 100,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,09 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,77 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 27.471,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 20.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,74 EUR je BMW-Aktie belaufen.

