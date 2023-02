BMW Aktie News: BMW reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Um 04:07 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 99,72 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 99,90 EUR. Bei 98,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 352.867 Aktien.

Bei 100,52 EUR markierte der Titel am 20.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 47,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,77 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 37.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 26,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

