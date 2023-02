BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag fester

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 98,61 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 99,08 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.285 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2023 markierte das Papier bei 100,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 1,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 45,92 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,77 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 7,23 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 37.176,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 20.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 26,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Blockchain Bundesverband-Chef: So wird sich der Kryptosektor im Jahr 2023 entwickeln

BMW-Aktie tiefer: BMW bleibt größter US-Autoexporteur - BMW stellt Aluminiumproduktion um

VW-Aktie mit Verlusten: Deutsche Umwelthilfe vor Gericht erfolgreich - KBA hält an Freigabe von Software-Update für VW fest

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images