BMW Aktie News: BMW am Mittag auf grünem Terrain

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 106,24 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 106,24 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 106,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.869 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. 6,80 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 22,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 8,50 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 108,20 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte BMW die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

