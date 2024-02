BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 105,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 105,84 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,86 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.814 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,99 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,20 EUR für die BMW-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 38.458,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 37.176,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 21.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

VW-Aktie und BMW-Aktie dennoch fester: Fahrzeugrückrufe in den USA

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Mittwochshandels