BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 105,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 105,40 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 105,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 160.762 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 9,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,65 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,77 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,83 EUR je BMW-Aktie an.

BMW veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 3,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 42,97 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 39,52 Mrd. EUR umsetzen können.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus