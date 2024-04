BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 106,30 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 106,30 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 106,40 EUR. Bei 106,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 8.354 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,51 Prozent. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 22,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,77 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,83 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 21.03.2024. Das EPS belief sich auf 3,77 EUR gegenüber 3,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,97 Mrd. EUR im Vergleich zu 39,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 07.05.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,86 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

