BMW Aktie News: BMW legt am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 73,96 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 73,96 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,20 EUR an. Bei 72,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 328.852 BMW-Aktien.

Am 30.04.2024 markierte das Papier bei 107,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 31,39 Prozent niedriger. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,87 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,18 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,35 EUR an.

BMW veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,30 EUR fest.

