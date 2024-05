BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 93,10 EUR ab.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 93,10 EUR ab. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 93,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,22 EUR. Zuletzt wechselten 157.154 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,90 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,78 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 111,45 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

