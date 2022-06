BMW Aktie News: BMW verliert am Mittag

Die BMW-Aktie wies um 23.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 77,84 EUR abwärts. Bei 76,88 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,05 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 399.061 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 15,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte BMW am 05.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 15,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.142,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 26.778,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,81 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Mercedes-Benz-Aktie schließt höher: Gericht sieht Klage von Umweltschützern gegen Mercedes kritisch - Asienexperte Paul Gao zum Strategiechef ernannt

BMW-Aktie in Grün: BMW steckt Milliardenbetrag in Produktion von E-Antrieben in Steyr

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com