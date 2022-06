BMW Aktie News: BMW am Vormittag fester

Das Papier von BMW legte um 23.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 78,37 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 78,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.193 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,96 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 15,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 102,14 EUR.

Am 05.05.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,26 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.778,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 14,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

